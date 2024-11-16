نبيل الحلفاوي يكشف سبب غيابه هو وعبلة كامل وآثار الحكيم وكبار النجوم عن المهرجانات

كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على تساؤلات البعض من متابعيه حول السبب وراء عدم حضور العديد من نجوم الفن لفعاليات المهرجانات، وذلك عبر حسابه الرسمي على "X".

وأعاد الحلفاوي سؤال أحد متابعيه حول رأيه في حصر التكريم على نجوم بعينهم في المحافل السينمائية وعدم دعوة نجوم كبار لهذه المهرجانات، وكان السؤال كالاتي: "صحيح هم ليه المهرجان حصرين التكريم في ناس معينة والنجوم الحقيقيين منسيون ليه، شيء غريب يعني حضرتك وعبلة كامل وآثار وغيركم من فنانين مصر أصحاب المبادئ والفن الحقيقي، لا وجود لكم".

ليرد عليه الحلفاوي قائلا: "الدعوات توجه للفنانين ولكن بعضهم لا يتمكنون من الحضور لسبب أو اخر وقد يكونون غير راغبين أصلا، لا تظلموا المسئولين عن المهرجانات".

ودائمًا ما يقوم الفنان نبيل الحلفاوي بالتطرق للعديد من المواضيع الفنية والرياضية والاجتماعية عبر حسابه على "X"، وتشهد تفاعلًا كبيرًا من قبل الآلاف من جمهوره ومتابعيه.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي كانت بفيلم "تسليم أهالي" عام 2022.

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