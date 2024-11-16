عفاف رشاد تكشف سبب طلاقها من المنتج محمد السبكي وسر رفضها الزواج

كتب- مروان الطيب:

تحدثت الفنانة عفاف رشاد، عن كواليس طلاقها من المنتج محمد السبكي، وعن علاقتها به بعد الطلاق، وعن عدم تفكيرها في الزواج من بعده.

وحلت عفاف رشاد ضيفة على برنامج "القاهرة اليوم" تقديم الفنان إدوارد، والإعلامية رنا عرفة، وتطرقت خلال حديثها عن علاقتها بنجوم الوسط الفني، ومشاريعها الفنية، إلى جانب كواليس وأسرار كشفت عنها لأول مرة.

وعن طلاقها من المنتج محمد السبكي قالت: "وصلنا لمرحلة اللي هي عايزة أبقى زوجة وأم ومسؤولة بس ماكنتش بلاقيه موجود على طول بسبب الوسط الفني، ولقيت اني مش هقدر أكمل وقولت خلاص أنفصل وكنت خلاص خلفت عمر وكان كفاية عليا".

واستكملت: "يا دوب طلقنا أول طلقة 15 يوم وجه محمد وطني اللي هو كان السكرتير بتاع أحمد زكي وصمم قال ما ينفعش يا محمد لازم ترجعوا لبعض تاني عشان الولد ده يتربي في وسطكم، فرجعنا قعدنا سنة تانية وبعدين لقيت أن الحياة هتبقى شد وجذب، قولت خلاص ننفصل واحنا صحاب وفعلا انفصلنا بس أنا ومحمد أصحاب جدًا جدًا، قدرت في الفترة دي وانا مطلقة من محمد السبكي من 32 سنة، مفكرتش اني أتجوز تاني، وكان كل هدفي أكون أم".

وكانت آخر مشاركات الفنانة عفاف رشاد بعدد من الأعمال التلفزيونية التي تم عرضها ضمن موسم دراما رمضان 2024 وهما مسلسل "جري الوحوش" بطولة الفنان نضال الشافعي، ومسلسل "صيد العقارب" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.

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يذكر أن، الفنانة عفاف رشاد تشارك في مسلسل "يساوي صفر" وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم فريال يوسف، عبدالرحيم حسن، حسن عيد، أسامة عبدالله، وهو مسلسل تشويقي مكون من 10 حلقات متصلة، تدور أحداثه حول صافي التي تختفي والدتها في ظروف غامضة، وتقتل خادمتها، فتثار الشبهات حول كل سكان منزلها، وتتوالى الأحداث، تأليف محمد إبراهيم عوض وشيماء سامي، إخراج ممدوح زكي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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