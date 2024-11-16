"6 مليون زائر".. تركي آل الشيخ يكشف عن توافد جماهيري كبير على فعاليات "موسم الرياض"

كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن عدد الزائرين لفعاليات "موسم الرياض" الذي يشهد حضور جماهيري ضخم وسط تغطية إعلامية عالمية.

ونشر تركي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "X"، أوضح خلاله توافد الآلاف من الجماهير من جميع أنحاء العالم على فعاليات موسم الرياض المختلفة سواء الفنية أو الرياضية أو الاجتماعية وعلق: "موسم الرياض يصل إلى 6 ملايين زائر حتى الآن من جميع أنحاء العالم".

وافتتح تركي آل الشيخ منذ أيام استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

يذكر أن، تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

اقرأ أيضا:

هالة صدقي ترقص مع مي عمر وماجد المصري بنهاية تصوير"إش إش" (صور وفيديو)



