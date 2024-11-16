كونان أوبراين يستعد لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار 2025

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كتب- مروان الطيب:

كشفت أكاديمية الفنون وعلوم الرسوم المتحركة الشهيرة بـ "الأوسكار"، عن اختيار الإعلامي الأمريكي كونان أوبراين لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 97 المقرر إقامته مطلع شهر مارس 2025.

ونشرت الصفحة الرسمية للأكاديمية على "فيسبوك"، مقطع فيديو ظهر خلاله كونان أوبراين وهو يحمل تمثال الأوسكار، وعلق فرحًا: "هذا مذهل، لقد قاموا بإعطائي جائزة الأوسكار، أنا فائز بجائزة الأوسكار"، ليقوم أحد المتواجدين بالرد عليه: "لا، أنت لم تفز بها، أنت فقط مقدم الحفل"، ليعلق أوبراين بعدها: "هل يمكنني الاحتفاظ بالأوسكار بعد تقديم الحفل"، ليرد عليه مجددًا: "لا يمكنك ذلك"، وقام بعدها بسحب التمثال من يده.

ويعد كونان أوبراين هو من أشهر الإعلاميين في الولايات المتحدة الأمريكية، واشتهر بتقديم برنامج "Late Night with Conan O’Brien" الذي يستضيف خلاله أبرز وألمع النجوم وصناع السينما في هوليوود

وأعلنت الأكاديمية خلال الفترة الماضية، عن إضافة قائمة جديدة ستنضم لحفل توزيع جوائز بدءًا من عام 2026 وهي "أفضل إنجاز لفريق عمل سينمائي".

يذكر أن، حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 97 سيقام على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية يوم 2 مارس 2025.

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