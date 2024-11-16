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ياسمين عبدالعزيز: "الندالة مش بتيجي غير من الناس اللي أنت كنت جدع معاهم"

05:02 م السبت 16 نوفمبر 2024

ياسمين عبدالعزيز

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كتبت - نوران أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقولة عن "الندالة".

ونشرت ياسمين، صورة تحمل تعليقا جاء فيه "دايما الندالة مش بتيجي غير من الناس اللي أنت كنت كويس وجدع معاهم"، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "تتبروز".

وعلق أحد متابعيها على تدوينتها "ويا ريت تيجي على الندالة ده كمان بيطلعونا إن احنا اللي وحشين"، لترد ياسمين عليه: "حصل".

يذكر أن، ياسمين عبدالعزيز تخوض موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب" من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويشاركها البطولة كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، نيكول سابا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وآخرين، وتأليف عمرو محمود ياسين.

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ياسمين عبدالعزيز نجوم الفن دراما رمضان 2025
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