17 صورة لنجوم الفن بفعاليات رابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي

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كتبت- نوران أسامة:

تصوير- محمود عبدالناصر:

يواصل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، إقامة الفعاليات الخاصة بالدورة، ومنها جلسة حول ترميم أرشيفات الفنانين، التي أقيمت صباح اليوم السبت،

ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

وظهر في الصور التي التقطتها عدسة "مصراوي" من الفعاليات الصباحية والجلسة حضور الفنان محمود حميدة ورجل الأعمال خالد حميدة، والإعلامي شريف نورالدين، والفنانة بشرى والفنانة لقاء سويدان، والفنانة كريمة منصور.

الجلسة النقاشية تناولت الحديث عن أهمية الحفاظ على أرشيفات الفنانين وترميمها، مع التركيز على التأثير الثقافي والتاريخي لهذه المواد الأرشيفية، ومنح برنامج الندوة للحاضرين فرصة للاستماع لرؤى وخبرات متعددة رواها ممثلين محترفين وخبراء في الأرشيف.

وتتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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