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هالة صدقي ترقص مع مي عمر وماجد المصري بنهاية تصوير"إش إش" (صور وفيديو)

03:59 م السبت 16 نوفمبر 2024
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    رقص هالة صدقي
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    هالة صدقي ومي عمر
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    رقص هالة صدقي ومي عمر4
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    رقص هالة صدقي (2)
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    رقص هالة صدقي وماجد المصري (2)
  • عرض 18 صورة
    رقص محمد سامي ومي عمر (4)
  • عرض 18 صورة
    رقص هالة صدقي وماجد المصري 7
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    رقص هالة صدقي وماجد المصري
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    رقص محمد سامي ومي عمر (1)
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    رقص هالة صدقي ومي عمر (3)
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هالة صدقي، فيديو ترقص فيه مع الفنانة مي عمر والفنان ماجد المصري من كواليس آخر يوم تصوير بمسلسل "إش إش".

ونشرت هالة، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وأخيرا فركش إش إش وأجمل مسلسل في رمضان، إخراج المبدع محمد سامي".

كما ظهر بالفيديو المخرج محمد سامي وهو يرقص مع زوجته الفنانة مي عمر التي تخوض بطولة العمل المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

وتجسد مي عمر في مسلسل "إش إش" شخصية الراقصة "إش إش".

ويشاركها البطولة ماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، وإنتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وشيماء سيف، وآخرين، ومن إخراج محمد سامي.

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هالة صدقي ماجد المصري إش إش الفنانة مي عمر مي عمر محمد سامي رقص مسلسل إش إش
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