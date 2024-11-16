هالة صدقي ترقص مع مي عمر وماجد المصري بنهاية تصوير"إش إش" (صور وفيديو)

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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هالة صدقي، فيديو ترقص فيه مع الفنانة مي عمر والفنان ماجد المصري من كواليس آخر يوم تصوير بمسلسل "إش إش".

ونشرت هالة، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وأخيرا فركش إش إش وأجمل مسلسل في رمضان، إخراج المبدع محمد سامي".

كما ظهر بالفيديو المخرج محمد سامي وهو يرقص مع زوجته الفنانة مي عمر التي تخوض بطولة العمل المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

وتجسد مي عمر في مسلسل "إش إش" شخصية الراقصة "إش إش".

ويشاركها البطولة ماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، وإنتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وشيماء سيف، وآخرين، ومن إخراج محمد سامي.

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