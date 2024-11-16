"الجيبة وقعت على المسرح".. نيللي كريم تروي موقفا تعرضت له في"السندباد"

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كتب- هاني صابر:

تحدثت النجمة نيللي كريم، عن موقف صعب تعرضت له خلال تواجدها بأحد المسارح خلال عرض مسرحية "السندباد" بالمملكة العربية السعودية.

وقالت نيللي كريم ببرنامج "البودكاسترز": "أنا في مرة كنت لابسة لبس تاريخي وعاملة شخصية بسبوسة وأبويا اسمه بقلاوة، الموضوع مسكر أوي يعني، فلابسة زي بنطلون، عارف اللي هو الحاجات اللي بتاعت ألف ليلة وليلة، البنطلون المنفوش ده، وفيه عليه جيبة كبيرة بقى أوي".

وتابعت: "الراقصين كانوا بتوع الرياض غير بتوع جدة، والفستان كبير محتاج معاملة كدة خاصة، فلازم وأنا بتشال وأرقص حد يبقى ياخد باله".

واستكملت: "فهما مخدوش بالهم، ففيه حد داس على الجيبة، فالجيبة وقعت من عليا وأنا على المسرح بس أنا لابسة البنطلون وكل حاجة.. أنا كنت مأمنة نفسي تماما".

وأضافت: "لقيت الجيبة على المسرح، ومش عارفة أعمل إيه.. فبعد الموقف ده بقيت أخيطها قبل كل عرض، وأقول للمساعدة بتاعتي شديها كدة ..إيه هتتشد؟، فتقولي (لا حديد) ".

مسرحية "السندباد" بطولة كريم عبدالعزيز ونيللي كريم ومصطفى خاطر، وسامي مغاوري، وويزو، وآخرين.

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