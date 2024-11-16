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مايان السيد تنشر صورا من أحدث ظهور لها.. والجمهور يعلق

02:19 م السبت 16 نوفمبر 2024
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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة مايان السيد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من أحدث ظهور خلال تواجدها بأحد الشوارع.

ونشرت مايان، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "إزاي ممكن حد يكون بالجمال ده، أحلى من القمر كمان، تحفة، ملكة جمال العالم كله، أحلى واحدة، قمر أوي".

واحتفلت مايان السيد، مؤخرا بعيد ميلادها الـ 27 إذ أنها من مواليد 9 نوفمبر ١٩٩٧، ودرست المسرح والسينما في الجامعة الأمريكية. ودخلت للمجال الفني عام 2016، وشاركت في عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل "كأنه إمبارح"، ومسلسل "ظل الرئيس" عام 2017، و "الأب الروحي" ، و"أبو البنات".

وشاركت في دراما رمضان الماضي 2024 بمسلسل "إمبراطورية م" بطولة خالد النبوي.

مايان السيد الفنانة مايان السيد مسلسل إمبراطورية
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