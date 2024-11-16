"جريئة".. أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي والجمهور يغازلها (صور)

"الجيبة وقعت على المسرح".. نيللي كريم تروي موقفا تعرضت له في"السندباد"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها بإطلالة جريئة.

ونشرت هيفاء، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحضور".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ظهرت أحلى ست في الكوكب، اشتقنا لهذه الطلة الحلوة، قمر كالعادة، ملكة جمال الكون، جميلة، إيه الجمال والدلال ده، الديفا".

وكانت هيفاء وهبي أعلنت عن إحياء حفل رأس السنة 2025 بأحد الفنادق في دبي بدولة الإمارات. وكتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "هكون معاكم لنستقبل عام جديد بحفل رأس السنة في دبي".

يذكر أن، آخر مشاركات هيفاء وهبي الفنية، هو مسلسل "أسود فاتح" الذي عرض عام 2021. كما انتهت هيفاء مؤخرا من تصوير فيلم "ولاد المحظوظة" الذي يدور في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي.

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