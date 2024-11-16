داليا البحيري لـ منة شلبي بسبب"الهوى سلطان": "انتي ضحكتيني وبكتيني"

كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة داليا البحيري، عن رأيها في فيلم "الهوى سلطان" الذي يعرض حاليا بالسينمات، ووجهت رسالة لبطلته الفنانة منة شلبي.

ونشرت داليا، بوستر الفيلم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لسه خارجة من فيلم الهوى سلطان.. أولا أنا مشاهدة غلسة أوي وبضحك بصعوبة ومش أي حاجة بتعجبني".

وتابعت: "ساعتين ضحكت من قلبي وطول الفيلم على وشي ابتسامة، بجد فيلم السهل الممتنع كل الناس خارجة مبسوطة مش لازم الفيلم يبقى فيه حركات مفزلكة بالكاميرا وأكشن أو تويست جديد عشان يبقى فيلم حلو".

وأضافت: "ولا ثانية مليت، براڤو كل صناع الفيلم شكرا من قلبي، منة شلبي انتي ضحكتيني وبكتيني، مبروك حبيبتي مبروك".

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.

فيلم "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، سوسن بدر، وخالد كمال، وآخرين، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.