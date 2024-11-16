اليوم.. إلهام شاهين ومحمود حميدة يشاركان بجلسة ترميم أرشيفات الفنانين ضمن مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- منى الموجي:

يقيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، في الواحدة ظهر اليوم السبت 16 نوفمبر على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، جلسة حول ترميم أرشيفات الفنانين، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

يشارك في الندوة النجوم: محمود حميدة وإلهام شاهين إلى جانب رجل الأعمال خالد حميدة، ويدير الندوة: شريف نور الدين.

تتناول هذه الحلقة النقاشية أهمية الحفاظ على أرشيفات الفنانين وترميمها، مع التركيز على التأثير الثقافي والتاريخي لهذه المواد الأرشيفية، ويمنح برنامج الندوة للحاضرين فرصة للاستماع لرؤى وخبرات متعددة يرويها ممثلين محترفين وخبراء في الأرشيف.

ويتحدث الضيوف عن فوائد الحفاظ على النصوص والصور والأزياء والكتابات الشخصية والتي تمنح الفنان فرصة ليقدم الجمهور والعاملين بالصناعة وجهات نظر جديدة حول أعمالهم وتاريخهم مع مرور الزمن.

ويناقش الضيوف خطوات العملية الدقيقة لفن الأرشفة، بداية بالتعامل مع المواد الحساسة ووصولًا إلى رقمنة الأصول لإتاحة الوصول إليها على نطاق أوسع.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.