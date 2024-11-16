بعد ترشيحه للأوسكار..مهرجان هوليوود للفيلم العربي يحتفي بـ"رحلة 404" بحضور منى زكي

كتب- هاني صابر:

أعلن مهرجان هوليوود للفيلم العربي، عن إقامة عرض خاص للفيلم المصري المرشح لجوائز الأوسكار "رحلة 404" يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الـ 6 مساءً، في سينما لوك بجليندال كاليفورنيا.

ويعقب العرض الخاص للفيلم، الذي تستضيفه جمعية هوليوود للسينما العربية بالشراكة مع مهرجان السينما العالمي الآسيوي، جلسة نقاشية بحضور النجمة منى زكي، والمنتج محمد حفظي، والمخرج هاني خليفة.

يشار إلى أن مهرجان هوليوود للفيلم العربي، كان قد عرض فيلم "رحلة 404" في افتتاح دورته الثالثة، التي أقيمت في الفترة من 17 إلى 21 أبريل 2024 في سينما لوك بجليندال في كاليفورنيا.

فيلم "رحلة 404" بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، سماء إبراهيم، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

مهرجان هوليوود للفيلم العربي، يقام ضمن فعاليات الاحتفال بشهر التراث العربي، بهدف خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام من المنطقة العربية وشمال أفريقيا للالتقاء والتطوير والإبداع، وخلق منصة معرفية لتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وصناعها.