هكذا احتفلت أسماء أبو اليزيد بعيد ميلاد زوجها (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من احتفالها بعيد ميلاد زوجها.

ونشرت أسماء، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "زوجي الحبيب وصديقي المفضل.. كل سنة وأنت (إنت)..بحبك، عيد ميلاد سعيد".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "كل دقيقة وانتوا طيبين وبخير وسلامة" ، "الجميلة قلبا وقالبا" ، "إيه العسل ده اللهم بارك" ،

"ربنا يخليكم لبعض حبايبي" ، "ربنا يسعدكم ويحفظكم لبعض" ، "الصورة جميلة أوي" ، "ما شاء الله".

يذكر أن، أسماء أبو اليزيد احتفلت يوم 15 ديسمبر 2023 بحفل زفافها على شاب من خارج الوسط الفني في مسرح محكى قلعة صلاح الدين في جو عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين وعدد من نجوم الوسط الفني.

وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد بمسلسل "بطن الحوت" بطولة باسم سمرة وعرض على منصة "شاهد".