اليوم.. ندوة حول "التحديات والفرص في صناعة السينما السعودية" بمهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- منى الموجي:

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، في الخامسة عصر اليوم السبت 16 نوفمبر بقاعة الجراند 2 في فندق سوفتيل، ندوة حول "التحديات والفرص في صناعة السينما السعودية"، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

ويتحدث خلال الندوة المخرجة هند الفهاد، والكاتب والمخرج السعودي عبد المحسن الضبعان، وأحد أبرز صناع الأفلام السعوديين أسامة الخريجي والكاتبة والمخرجة جواهر العامري، وتدير الندوة: الناقدة ماريانا هريستوفا.

تستكشـف هـذه النـدوة التطـور سـريع الوتيـرة لصناعـة السـينما فـي المملكـة العربيـة السـعودية، وتحلـل التحديـات والفـرص المهمــة والمؤثــرة التــي تأتــي نتيجــة لنمــو وازدهــار الصناعــة فــي الســعودية.

فيمــا تتنــاول المناقشـة سـبل التعامـل مـع السـرديات الثقافيـة، وجهـات التمويـل، والرقابـة، وإمكانـات السـوق الدوليـة. تلقـي النـدوة، الضـوء على مبادرات الدعم التي تتبناها الحكومة بالسعودية وكيف تعمل هذه التغييرات على تشكيل مستقبل السينما السعودية، وخلق مسارات جديدة لصناع الأفلام والسرد السينمائي للوصول إلى الجماهير العالمية.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.