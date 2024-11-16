اليوم.. عرض فيلم "الجنة تحت أقدام الأمهات" ضمن برنامج "صنعت في مصر" بمهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- منى الموجي:

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي اليوم السبت ١٦ نوفمبر، فيلم "الجنة تحت أقدام الأمهات"، ضمن برنامج صنعت في مصر ( أفلام جرى تصويرها في مصر حديثًا)، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45.

فيلم "الجنة تحت أقدام الأمهات" روائي تدور أحداثه حول عادل رجل قرغيزي بعقل طفل يقرر أخذ والدته المسنّة إلى الجنة.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 137 دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساءً، بسينما الزمالك 1، وهو من إخراج رسلان أكين.



وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".