بالصور| النجوم وصناع الفيلم اللبناني "أرزة" يحتفلون بعرضه في مهرجان القاهرة السينمائي

"بالشعر الأصفر"..سارة سلامة في الجيم بعد الهجوم عليها بسبب تغير ملامحها



كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

احتفل أبطال وفريق عمل الفيلم اللبناني "أرزة" بعرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام، الذي أقيم مساء الجمعة وسط حضور عدد كبير من النجوم.

وحرص فريق عمل الفيلم على حضور السجادة الحمراء، وهم: المخرجة ميرا شعيب، المؤلف فيصل شعيب ولؤي خريش، والفنان هاني عادل الذي وضع الموسيقى التصويرية الخاصة بالفيلم، الفنانة دياموند أبو عبود، بيتي توتل، بلال الحموي، فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، جويس نصرالله، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

تدور أحداث فيلم "أرزة" حول أم عزباء تقيم في بيروت، تعيش في معاناة بسبب ظروف الحياة الصعبة وتضطر للعمل بمفردها لتأمين لقمة عيش لابنها كنان وشقيقتها ليلى.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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