روبي بفستان أنيق وسارة سلامة في الجيم ..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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"بالشعر الأصفر"..سارة سلامة في الجيم بعد الهجوم عليها بسبب تغير ملامحها

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أروى جودة

نشرت الفنانة أروى جودة صورة من كواليس حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عبر حسابها الرسمي على "X".

أسماء أبو اليزيد

احتفلت الفنانة أسماء أبو اليزيد، بذكرى ميلاد زوجها، ونشرت عدد من الصور لهما معًا على حسابها "إنستجرام"

حسين الجسمي

ودع الفنان حسين الجسمي، شقيقه الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية، بصورة أرشيفية له عبر حسابه على "إنستجرام".

روبي

خضعت الفنانة روبي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بفستان أخضر أنيق حاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها مع زوجها الفنان شريف رمزي من كواليس حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها في الجيم وحازت على إعجاب متابعيها.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت وهي تلتقط صورة سيلفي.

ليلى علوي

نشرت الفنانة ليلى علوي صور جديدة من تواجدها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي وذلك عبر حسابها على "إنستجرام".

محمد كريم

نشر الفنان محمد كريم صورة جديدة عبر حسابه على "إنستجرام"، وظهر خلالها وهو يلتقط صورة تذكارية أمام برج خليفة.

ندى أكرم

نشرت الفنانة ندى أكرم صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وكانت الصورة من كواليس حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.