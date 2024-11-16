"خلتني أعيط".. نرمين الفقي تشيد بـ إحدى متسابقات برنامج "Arabs Got Talent"

كتب- مروان الطيب:

أشادت الفنانة نرمين الفقي بإحدى متسابقات برنامج المسابقات والمواهب "Arabs Got Talent" وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ونشرت نرمين الفقي صور للمتسابقة من كواليس الحلقة وعلقت عليها: "البنوتة القمر دي غنت بصوت أوبيرالي أكتر من رائع، وخلتني أعيط وأسقف بجد من قلبي برافو".

برنامج " Arabs Got Talent" هو برنامج ترفيهي من نوعية تلفزيون الواقع يسلط الضوء على المواهب الفردية والجماعية لدى المجتمعات العربية، والبرنامج هو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير "Britain’s Got Talent" الذي عرض للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2009 على قناة "NBC" ولاقى نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

يتيح برنامج " Arabs Got Talent" للمتسابقين من المواهب الشابة تقديم أفضل ما لديهم من إبداع أمام لجنة تحكيم متخصصة بحضور المئات من الجمهور ومتابعة الملايين وراء الشاشات، وتنقسم مراحل البرنامج إلى 4 أقسام وهم: "المرحلة الأولى المقابلات، المرحلة الثانية المشاورات، المرحلة الثالثة التصفيات النصف نهائية، المرحلة الرابعة الحلقة النهائية".

يذكر أن، نرمين الفقي تشارك ببطولة مسلسل "فوبيا" وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم النجمة سوسن بدر، الفنانة رانيا يوسف، الفنانة ناهد السباعي، الفنان أحمد رافعي، تأليف أحمد عزت، إخراج رؤوف عبد العزيز والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.