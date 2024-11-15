عمرو محمود ياسين يهنئ درة على أولى تجاربها الإخراجية في مهرجان القاهرة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

أشاد السيناريست عمرو محمود ياسين، بفيلم "وين صرنا!" الذي عرض مساء اليوم الجمعة ضمن مسابقة "آفاق السينما العربية" بفعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويعد أولى تجارب الفنانة درة الإخراجية.

ونشر عمرو محمود ياسين صور من كواليس عرض الفيلم في المهرجان عبر حسابه على "إنستجرام" وعلق: "عايز أقول كلمة حق عن فيلم وين صرنا اللي أخرجته وأنتجته النجمة درة زروق، واللي بيتعرض ضمن مسابقة آفاق السينما العربية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. الفيلم ده وثائقي، لكنه أبعد من كونه مجرد توثيق؛ هو رحلة إنسانية مؤثرة لأبعد الحدود، بيتناول حياة أسرة فلسطينية نازحة هاربة من ويلات الحرب، والفيلم قدر يلمس قلوب كل الحاضرين بشكل كبير لدرجة إن كتير منهم مقدرش يمسك دموعه.

واستكمل: "الفيلم ده مش بس إنساني وعميق، لكنه كمان أظهر درة كمخرجة واعدة ومتميزة، عندها رؤية فنية خاصة وقضية حقيقية بتحركها. الخطوة نفسها مشرفة جداً وتنم عن وعي فني وإنساني كبير".

وانهى تعليقه قائلا: "أنا فخور وسعيد جداً باللي شفته، وسعيد أكتر إني تابعت كواليس المشروع ده من البداية، وأتمنى لكِ يا درة كل التوفيق فيما هو قادم. النجاح الكبير ده مجرد بداية إن شاء الله".

فيلم "وين صرنا!" أخرجته وأنتجته النجمة درة في أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

يذكر أن، آخر مشاركات السيناريست عمرو سمير عاطف كانت بمسلسل "ألفريدو" عام 2023.

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