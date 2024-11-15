وفاة خالة الفنان أحمد خالد صالح بعد ساعات من وفاة عمه

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة هنادي مهنا، زوجة الفنان أحمد خالد صالح عن وفاة خالته بعد ساعات من وفاة عمه وذلك عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

وكتبت هنادي: "لا إله إلا الله، توفي إلى رحمة الله الغالية نشوى زين العابدين، خالة أحمد خالد صالح، اللهم أغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك، نسألكم الدعاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلنت هنادي وفاة عم الفنان أحمد خالد صالح بالساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة وكتبت: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله الغالي محمود سيد محمود صالح، عم أحمد خالد صالح، اللهم أغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته، نسألكم الدعاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن، الفنان القدير خالد صالح رحل عن عالمنا في سبتمبر 2014 عن عمر يناهز الـ 50 عاما بعد تدهور حالته الصحية إثر إجرائه عملية جراحية في القلب بمركز الجراح المصري مجدي يعقوب في محافظة أسوان.

اقرأ أيضا:

"هات بوسة".. موقف طريف يجمع بين هاني سلامة وأحد معجبيه (فيديو)



