"بالشعر الأصفر"..سارة سلامة في الجيم بعد الهجوم عليها بسبب تغير ملامحها

كتب- مروان الطيب:

أطلت الفنانة سارة سلامة على جمهورها ومتابعيها، من داخل إحدى الصالات الرياضية في أحدث ظهور على "السوشيال ميديا".

ونشرت سارة صور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تؤدي عدد من التمارين الرياضية، ولاقت إطلالتها إعجاب جمهورها ومتابعيها وجاءت: "احبك يا أبو شعر أصفر يا أشقر يا حلو، المزة حق مصر، ايه الحلاوة والجمال ده، ملكة جمال العالم دي ولا ايه، قمراية".

وتعرضت الفنانة سارة سلامة لهجوم شديد بعد عرض مسلسلها "نقطة سوده" الذي بدأ عرضه مؤخرًا على قناة "Mbc مصر"بعد تعليقات الجمهور على تغير ملامحها واتهامها بالمبالغة في عمليات التجميل.

تدور أحداث مسلسل "نقطة سوده" في إطار درامي حول رضوى التي تضع مع شقيقها صلاح خطة شيطانية للانتقام من عائلة السويفي وإمبراطوريتها، ويتعين على عمر وعلي السويفي التصدي لهما، لكن الأمور تأخذ منعطفًا خطيرًا بعد أن يقع عمر ورضوى في حب بعضهما البعض رغم العداوة المشتعلة، ويشارك ببطولة المسلسل النجمة سوسن بدر، الفنان أحمد بدير، الفنانة سارة سلامة، الفنانة وفاء عامر، تأليف محمد محرز، وإخراج محمد أسامة.

يذكر أن، سارة سلامة تشارك بفيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة رانيا يوسف، أحمد سلامة، نور فخري، صلاح عبدالله، مجدي كامل، تأليف حمدي يوسف، إخراج عادل الأعصر، من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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