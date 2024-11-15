معلومات عن البلوجر المقبوض عليها.. محتوى جريء وشاركت في التمثيل بـ "جوز ماما" و"عريس دليفري"

كتب- مروان الطيب:

تصدرت الإعلامية د. ف الشهيرة بتقديم البرامج المثيرة للجدل على محرك البحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية بعد إلقاء القبض عليها بتهمة حيازة المواد المخدرة.

فيديوهات عن"الإباحية"

واشتهرت د.ف بتقديم عدد من البرامج عبر السوشيال ميديا تتضمن شرح وتفسير الكلمات الخارجة والإباحية، كما ظهرت في مقطع فيديو يحمل عنوان"الإباحية".

قدمت فيديوهات هادفة عن منظومة المجتمع"مكنتش بتوصل للناس"

وكشفت د. ف في أحد مقاطع الفيديو التي ظهرت فيها أنها حاولت طوال الوقت تقديم محتوى هادف وبعيد عن الابتزال إلا أنها لم تجد من يهتم بما تقدمه، كما حاولت البحث عن فرصة في مجال التمثيل إلا انها لم تجد من يلتفت لموهبتها.

لهذا أعلنت د. ف إتجاهها لتقديم الفيديوهات التي تتضمن شرح الكلمات التي يعتبرها المجتمع إباحية ومبتذلة لجذب الانتباه:" قائلة: "أنا قبل كده عملت حلقة عن انهيار منظومة القيم، وقولت فيها لما كنت بعمل فيديوهات بشكل طبيعي، وبقدم مضمون مكنتش بتوصل للناس، بس اتضح لي أن المنظومة متهزتش"

راجعة هتكلم أجرأ

وكشفت بمقطع فيديو، وأنا المرة دي راجعة هتكلم بجرأة، لكن من نوع مختلف، والناس اللي هتفهم كلامي بشكل غلط يبقى الناس دي لامؤاخذة متنازلين عن حقهم في المعرفة وتصحيح المفاهيم".

التمثيل

حاولت د.ف للوصول لحلم الطفولة في التمثيل والظهور على الشاشة أمام النجوم، لكنها لم تجد الفرصة المناسبة التي تتيح لها النجومية كما تمنت، فحصلت على أدوار بمساحات بسيطة، وشاركت بعدد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "عريس ديليفري" بطولة الفنان هاني رمزي، ومسلسل "جوز ماما"بطولة هالة صدقي.

د. ف من مواليد أكتوبر 1985، تخرجت من كلية الإعلام جامعة القاهرة، قدمت العديد من البرامج التلفزيونية، بجانب برامجها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتابعها أكثر من نصف مليون متابع على إنستجرام.

اشتهرت د.ف بتقديم محتوى خاص على قناتها بموقع "يوتيوب"، ومن أبرزها مقطع فيديو شهير بعنوان "الإباحية"، ولاقت انتقادات لاذعة وهجوم كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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