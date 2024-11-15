بفستان مزين بدبوس علم فلسطين.. دارين حداد تصل السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- منى الموجي:

وصلت قبل قليل الفنانة دارين حداد، إلى السجادة الحمراء بثالث أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الخامسة والأربعين.

ودعما للشعب الفلسطيني والذي يهتم المهرجان بتبني قضيته، ويعرض ضمن برنامجه عددا كبيرا من الأفلام الفلسطينية، ارتدت دارين فستانا مزين بدبوس على شكل خريطة فلسطين وألوان العلم.

جدير بالذكر أن اليوم الجمعة 15 نوفمبر، شهد عرض فيلم وين صرنا، التجربة الأولى للفنانة درة في الإنتاج والإخراج، كما يعرض بعد قليل الفيلم اللبناني أرزة للمخرجة ميرا شعيب، وبطولة دياموند بو عبود، ضمن برنامج آفاق السينما العربية.