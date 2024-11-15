بالصور- قبلة رزان مغربي لـ نجلها على السجادة الحمراء في القاهرة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

خطفت الإعلامية رزان مغربي الأنظار فور وصولها السجادة الحمراء لفيلم "وين صرنا!" الذي يعرض مساء اليوم الجمعة ضمن مسابقة "آفاق السينما العربية" بالدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي يعد أولى تجارب الفنانة درة التونسية الإخراجية.

وحرصت رزان مغربي على إحضار نجلها معها على الريد كاربت، وقامت بتقبيله ورفعا سويًا علامة النصر، والتقطا العديد من الصور التذكارية.

وكان من أبرز الحضور الفنان الكبير حسين فهمي، الفنانة ليلى علوي، الفنانة سوسن بدر، الفنان شريف رمزي، الفنان محمد محمود عبد العزيز، الفنان يوسف الشريف، الفنانة هند عاكف، الفنانة ميرهان حسين، الفنانة كندة علوش، الفنانة بشرى، الفنانة ركين سعد، الفنانة رشا مهدي، الإعلامية رزان مغربي، السيناريست عمرو محمود ياسين، الفنانة هند عبد الحليم.

وحرص فريق عمل الفيلم على رأسهم درة الحضور على ريد كاربت العرض العالمي للفيلم، والتقطوا العديد من الصور التذكارية احتفالاً بعرضه ضمن فعاليات المهرجان.

فيلم "وين صرنا!" أخرجته وأنتجته النجمة درة في أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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