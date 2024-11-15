"قُبلة وفقدان وزن".. ميرهان حسين تخطف الأنظار من مهرجان القاهرة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

خطفت الفنانة ميرهان حسين الأنظار فور وصولها على ريد كاربت العرض العالمي الأول لفيلم "وين صرنا!"، الذي يقام مساء اليوم الجمعة ويعرض ضمن مسابقة "آفاق السينما العربية" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام.

وحرصت ميرهان حسين على تحية المتواجدين فور وصولها على السجادة الحمراء للفيلم، وغازلت جمهورها بقبلة على الريد كاربت وسط إعجاب الحضور بإطلالتها ورشاقتها إذ فقدت الكثير من الوزن.

وكان من أبرز الحضور الفنان الكبير حسين فهمي، الفنانة ليلى علوي، الفنانة سوسن بدر، الفنان شريف رمزي، الفنان محمد محمود عبد العزيز، الفنان يوسف الشريف، الفنانة هند عاكف، الفنانة ميرهان حسين، الفنانة كندة علوش، الفنانة بشرى، الفنانة ركين سعد، الفنانة رشا مهدي، الإعلامية رزان مغربي، السيناريست عمرو محمود ياسين، الفنانة هند عبد الحليم.

يذكر أن، ميرهان حسين تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها فيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد.

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