إعلان

بحضور ليلى علوي ودرة وكندة علوش.. 50صورة للنجوم في "وين صرنا!" بمهرجان القاهرة السينمائي

07:10 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
  • عرض 57 صورة
  • عرض 57 صورة
    الفنان حسين فهمي
  • عرض 57 صورة
    الفنان يوسف الشريف
  • عرض 57 صورة
    الفنانة رانيا فريد شوقي
  • عرض 57 صورة
    الفنان محمد محمود عبد العزيز
  • عرض 57 صورة
    الفنانة سوسن بدر
  • عرض 57 صورة
    الفنانة كندة علوش من مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 57 صورة
    الفنانة كندة علوش
  • عرض 57 صورة
    الفنانة ليلى علوي
  • عرض 57 صورة
    الفنانة ميرهان حسين
  • عرض 57 صورة
    الفنانة هند عاكف
  • عرض 57 صورة
    الفنانة رشا مهدي
  • عرض 57 صورة
    النجمة ليلى علوي
  • عرض 57 صورة
    النجوم يتوافدون على فيلم وين صرنا
  • عرض 57 صورة
    بشرى من عرض فيلم وين صرنا في مهرجان القاهرة
  • عرض 57 صورة
    النجمة سوسن بدر
  • عرض 57 صورة
    حسين فهمي في العرض العالمي لفيلم وين صرنا
  • عرض 57 صورة
    الفنان شريف رمزي
  • عرض 57 صورة
    درة مع بطلات فيلمها وين صرنا
  • عرض 57 صورة
    درة مع فريق عمل فيلم وين صرنا
  • عرض 57 صورة
    درة مع فريق عمل فيلمها وين صرنا_23
  • عرض 57 صورة
    درة مع هند عبد الحليم في مهرجان القاهرة_24
  • عرض 57 صورة
    درة مع هند عبد الحليم_25
  • عرض 57 صورة
    درة من العرض العالمي الأول لفيلمها وين صرنا_26
  • عرض 57 صورة
    درة من عرض فيلمها وين صرنا في مهرجان القاهرة السينمائي_27
  • عرض 57 صورة
    درة من مهرجان القاهرة السينمائي_28
  • عرض 57 صورة
    درة على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 57 صورة
    بشرى من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 57 صورة
    رانيا فريد شوقي من عرض فيلم وين صرنا_30
  • عرض 57 صورة
    رزان مغربي من عرض فيلم وين صرنا في مهرجان القاهرة_31
  • عرض 57 صورة
    رزان مغربي_33
  • عرض 57 صورة
    رشا مهدي على الريد كاربت_34
  • عرض 57 صورة
    درة_29
  • عرض 57 صورة
    ركين سعد من عرض فيلم وين صرنا_36
  • عرض 57 صورة
    ركين سعد_37
  • عرض 57 صورة
    سوسن بدر من عرض فيلم وين صرنا_38
  • عرض 57 صورة
    شريف رمزي على ريد كاربت مهرجان القاهرة
  • عرض 57 صورة
    عصام زكريا وخالد عبد الجليل
  • عرض 57 صورة
    رشا مهدي من عرض فيلم وين صرنا في مهرجان القاهرة_35
  • عرض 57 صورة
    عمرو محمود ياسين
  • عرض 57 صورة
    فريق عمل فيلم وين صرنا يحتفل بعرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة
  • عرض 57 صورة
    فريق عمل فيلم وين صرنا
  • عرض 57 صورة
    كندة علوش من العرض العالمي لفيلم وين صرنا
  • عرض 57 صورة
    ليلى علوي على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 57 صورة
    ليلى علوي من عرض فيلم وين صرنا في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 57 صورة
    رزان مغربي من مهرجان القاهرة السينمائي_32
  • عرض 57 صورة
    محمد محمود عبد العزيز مع زوجته من فعاليات القاهرة السينمائي
  • عرض 57 صورة
    ميرهان حسين على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 57 صورة
    ميرهان حسين من عرض فيلم وين صرنا في مهرجان القاهرة
  • عرض 57 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 57 صورة
    نجوم ونجمات الفن في العرض العالمي لفيلم وين صرنا
  • عرض 57 صورة
    هند عاكف من مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 57 صورة
    هند عبد الحليم
  • عرض 57 صورة
    يوسف الشريف على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 57 صورة
    يوسف الشريف من عرض فيلم وين صرنا
  • عرض 57 صورة
    عمرو منسي
  • عرض 57 صورة
    ليلى علوي من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:
تصوير- محمود عبد الناصر:
توافد عدد كبير من النجوم على العرض العالمي الأول لفيلم "وين صرنا!" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يعرض ضمن مسابقة "آفاق السينما العربية" مساء اليوم الجمعة، ويعد أولى تجارب الفنانة درة الإخراجية.

وكان من أبرز الحضور الفنان الكبير حسين فهمي، الفنانة ليلى علوي، الفنانة سوسن بدر، الفنان شريف رمزي، الفنان محمد محمود عبد العزيز، الفنان يوسف الشريف، الفنانة هند عاكف، الفنانة ميرهان حسين، الفنانة كندة علوش، الفنانة بشرى، الفنانة ركين سعد، الفنانة رشا مهدي، الإعلامية رزان مغربي، السيناريست عمرو محمود ياسين، الفنانة هند عبد الحليم.

وحرص فريق عمل الفيلم على رأسهم درة الحضور على ريد كاربت العرض العالمي للفيلم، والتقطوا العديد من الصور التذكارية احتفالاً بعرضه ضمن فعاليات المهرجان.

فيلم "وين صرنا!" أخرجته وأنتجته النجمة درة في أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

اقرأ أيضا:
"هات بوسة".. موقف طريف يجمع بين هاني سلامة وأحد معجبيه (فيديو)

شقيقة أحمد مكي تنشر آخر فيديو لوالدتها قبل وفاتها بأيام (صور)

مهرجان القاهرة السينمائي وين صرنا حسين فهمي كندة علوش ليلى علوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"قُبلة وفقدان وزن".. ميرهان حسين تخطف الأنظار من مهرجان القاهرة السينمائي

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة.. منتخب مصر ونظيره كاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا 2025