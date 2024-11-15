"بتشرب بقدونس ومايه".. شام الذهبي تكشف سر نضارة بشرة والدتها أصالة

كتب- مروان الطيب:

كشفت شام الذهبي، سر نضارة بشرة والدتها الفنانة أصالة وذلك في مقطع فيديو نشره موقع "ET بالعربي" عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت شام بالفيديو وهي تتحدث عن اهتمام والدتها الدائم ببشرتها، وعن حرصها على تناول كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، إلى جانب شرب كميات كبيرة من المياه.

وعلقت شام: "صولا شطورة جدًا في أن هي ممكن تاكل أي حاجة حتى لو طعمها مش حلو، يعني تشرب بقدونس وتاكل أي حاجة حتى لو طعمها مش حلو بس، وهي عاشقة للماية وبتشربها على طول وبتاكل خضار كتير وفاكهة كتير، وحتى لو راجعة من حفلة بالليل لا يمكن تنام بالميك اب بتاعها لازم تشيله وتحط كريمات بتاعتها وتهتم ببشرتها".

وأحيت أصالة مؤخرًا حفلًا غنائيًا في عمان نهاية شهر أكتوبر الماضي، على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

يذكر أن، أصالة تحيي عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة، منها حفل بعنوان "أيقونة الشرق" ضمن فعاليات "موسم الرياض" يوم 21 نوفمبر الجاري على مسرح محمد عبده ضمن جلسات موسم الرياض.

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