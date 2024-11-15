"من أصعب الأفلام اللي دخلتها"..ماذا قالت إنجي علاء عن فيلم "الهوى سلطان"؟

كتب- هاني صابر:

كشفت المؤلفة إنجي علاء، رأيها عن فيلم "الهوى سلطان" الذي طرح مؤخرا بدور العرض السينمائي.

وكتبت إنجي، عبر حسابها على "فيسبوك": "تحية كبيرة لـ هبة يسري مؤلفة ومخرجة الهوى سلطان من كتر بساطة الفيلم أقدر أقول إنه من أصعب الأفلام اللي دخلتها من فترة".

وأوضحت: "فيلم يخليك تراجع مشاعرك وترجع لنفسك القديمة.. برافو هبة يسري على اختيار الأغاني واللوكيشنات والكادرات.. الحوار في الفيلم سلس وطبيعي.. كل حاجة في الفيلم بتلمسك وأكنها بترجعك لأيام زمان بالرغم من إنه بيناقش علاقات عاطفية معاصرة.. فيلم حقيقي".

واستكملت: "تحية للمنتجين اللي اتحمسوا للنوع ده من الدراما اللي كنا مفتقدينه.. منة شلبي تجنن وكانت واحشانا في الأدوار دي .. منة شلبي وأحمد داوود ده مش تمثيل يا جماعة، برافو عليكم أوي والله.. عينيكم لوحدها بتتكلم".

واستضطردت: "أحمد خالد صالح متمكن جدا والأستاذة سوسن بدر كل ما بتطلع بفرح أكنها أمي من كتر ما هي حقيقية، مشهد البلكونة.. عماد رشاد ومنة شلبي عيطني.. وبرافو تأخير ظهور عماد رشاد.. جيهان الشماشرجي القمراية الموهوبة برافو عليكي حبيبتي.. خالد كمال مشاهده عاملة حالة لذيذة أوي".

وأضافت إنجي: "كل الكاست والكرو هايلين، تحية كبيرة لبهاء سلطان وكل صناع أغنية (أنا من غيرك)، السينما كلها كانت بتسقف آخر الفيلم، مبسوطالكم أوي بجد حاجة حلوة أوي أن الفيلم ده طلع حلو كده أصل التفاصيل أجمل بكتير".

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.

فيلم "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، سوسن بدر، وخالد كمال، وآخرين، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.