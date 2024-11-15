سارة سلامة تنشر صورا لها بعد انتقادات طالتها بسبب "الفيلر وعمليات التجميل"

بعد عرض حلقاته الأولى.. ماذا قال الجمهور عن مسلسل "نقطة سودة"؟

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا جديدة لها بعد الانتقادات التي طالتها بسبب "الفيلر وعمليات التجميل" الذي ظهرت به في أحدث أعمالها الجديدة بمسلسل "نقطة سودة" .

ونشرت سارة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر أوي"، "منورة كدة كدة"، "جميلة" ، "الحلوة" ، "العسل سارة".

وتعرضت سارة سلامة لانتقادات بعد ظهورها في مسلسل "نقطة سودة" بسبب اختلاف ملامحها، وتباينت الآراء بين خضوعها لعملية تجميل أو إجراء "فيلر" ليقارنوا بين شكلها ما بين الماضي والحاضر.

ويعرض لـ "سارة" حاليا مسلسل "نقطة سودة" على منصة "شاهد" وقناة "إم بي سي مصر"، ويخوض بطولته أحمد فهمي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد السباعي، هدى الإتربي، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، ومدير تصوير تامر جوزيف، وإخراج محمد أسامة.