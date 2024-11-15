"هات بوسة".. موقف طريف يجمع بين هاني سلامة وأحد معجبيه (فيديو)

بعد عرض حلقاته الأولى.. ماذا قال الجمهور عن مسلسل "نقطة سودة"؟

كتبت - نوران أسامة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف يجمع بين الفنان هاني سلامة وأحد متابعيه.

وظهر هاني سلامة بالفيديو مع المعجب الذي حرص على إلتقاط صورة مع نجمه، وقال له: "بالله عليك هات بوسة بقا"، ليدخل بعدها "سلامة" في "نوبة من الضحك".

يذكر أن آخر أعمال هاني سلامة هو مسلسل "أمير العوامري" الذي توقف تصويره ولم يتم استكماله وخرج من سباق رمضان 2024، وغير معلوم مصيره حتى الآن.