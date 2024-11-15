شقيقة أحمد مكي تنشر آخر فيديو لوالدتها قبل وفاتها بأيام (صور)

بعد عرض حلقاته الأولى.. ماذا قال الجمهور عن مسلسل "نقطة سودة"؟

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إيناس مكي شقيقة النجم أحمد مكي، آخر فيديو لوالدتها قبل رحيلها عن عالمنا

ونشرت إيناس، الفيديو، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "كنت بحتفل معاكي الشهر اللي فات 11 أكتوبر بعيد ميلادك.. الشهر ده تمشي وتروحي وتسيبيني يا ماما.. يا وجع القلب يا أنا يا أمه.. المفروض أنا أستوعب إزاي".

وكان أحمد مكي، أعلن عن وفاة والدته يوم 9 نوفمبر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وكتب: "سبحان من له الدوام، توفت اليوم الموافق 9/11/2024 أمي حورية محمد جمال الدين شاكر، أرجو منكم الدعاء لها، اللهم أغفر لها وأرحمها وعافها وأعف عنها، وأكرم نزلها، اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دراها وأهلا خيرًا من أهلها، وأدخلها الجنة برحمتك وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، يا أرحم الراحمين".