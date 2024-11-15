بعد عرض حلقاته الأولى.. ماذا قال الجمهور عن مسلسل "نقطة سودة"؟

كتب- هاني صابر:



تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث مسلسل "نقطة سودة" بعد عرض أولى حلقاته على منصة "شاهد" وقناة "إم بي سي مصر"، وحاز العمل على إشادات واسعة من الجمهور نظرا لأداء الممثلين المبهر وإبداع مخرجه محمد أسامة والصورة الملفتة والمبهرة التي نقلها مدير التصوير تامر جوزيف، والسيناريو المحكم والسلس للمؤلف أمين جمال، وهو ما جعله يتصدر تريند رقم 1 في مصر على منصة "شاهد" ليتفوق على باقي الأعمال الدرامية التي تعرض عليها.

وجاءت بعض تعليقات وآراء الجمهور عن مسلسل"نقطة سودة"، كالتالي: "بصراحة مسلسل نقطة سودة كبداية أبهرني جدا، ممثلين وإخراج وكل حاجة في المسلسل تحفة بجد وبداية مبشرة" ، "الـتشويق من أول حلقة كان قوي جدًا، ما بين الحب والإنتقام، المزيج ده خلى الحلقة الأولى تبقى مشوقة بشكل غير طبيعي" ، "الحلقات لحد دلوقتي كلها غموض".

ومن بين التعليقات الأخرى أيضا، كتبت منار هاني "كل يوم جريمة ولغز جديد.. مسلسل ياخدك ويسيطر على تفكيرك يخليك في حالة تشويق يا ترى إيه اللي هيحصل في الأحداث الجاية، نقطة سودة". وكتبت سهى مصطفى "مسلسل نقطة سودة جامع مجموعة نجوم شكله هيبقى تحفة جدا".

فيما كتبت سارة ياسر "الأداء التمثيلي كان ملفت بصراحة خاصة من الممثلين الأساسيين اللي قدموا شخصياتهم بواقعية، والحوارات كمان كانت مكتوبة بشكل يخلينا نتفاعل معاهم، مسلسل زي ده يستاهل إن الناس تشوفه، نقطة سودة". وكتبت منى رمضان "أحلى حاجة في المسلسل إن الحلقات قصيرة وممتعة وبدون لت وعجن في الأحداث،نقطة سودة".

وحرص صناع مسلسل "نقطة سودة" على إهداء العمل للفنان الراحل أشرف عبد الغفور، والفنانة الراحلة ناهد رشدي، وذلك من خلال تتر المسلسل.

تدور أحداث مسلسل "نقطة سودة" في إطار درامي، حيث تضع "رضوى" وشقيقها "صلاح" خطة شيطانية للانتقام من عائلة "السويفي" وإمبراطوريتها، ويتعين على عمر السويفي وعلي السويفي التصدي لهما، لكن الأمور تأخذ منعطفا خطيرا بعد أن يقع "عمر" و "رضوى" في حب بعضهما البعض رغم العداوة المشتعلة.

مسلسل"نقطة سودة" يخوض بطولته أحمد فهمي، سارة سلامة، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد السباعي، هدى الإتربي، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، ومدير تصوير تامر جوزيف، وإخراج محمد أسامة، وإنتاج صادق الصباح.