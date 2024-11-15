بسنت شوقي تحتفل مع زوجها محمد فراج بقطتيهما: "أسعد عيد ميلاد لأطفالي" (صور)

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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة بسنت شوقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من احتفالها مع زوجها الفنان محمد فراج بعيد ميلاد قطتيهما.

ونشرت بسنت، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وانتوا طيبين يا حبايب قلبي من جوة.. أسعد عيد ميلاد لأطفالي، مصدر الهدوء والسكينة والسعادة.. شلبي ونهى 14/11/2024".

وتفاعل مع تدوينتها عدد من الفنانين، حيث كتبت مريم الخشت "شلبي من ألماظة". وكتبت علا رشدي "نشوى عاملة إيه؟". وكتبت ميرهان حسين "ما شاء الله".

بينما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حبايبي جمال الله يحميهم ويخليهم، يا روحي على طعامتهم حلوين أوي ما شاء الله،

ربنا يحفظهم، ربنا يحميهم طعمين أوي، الله، جمال ما شاء الله شلبي ونهى، يا حبايبي".

يذكر أن، آخر أعمال بسنت شوقي هو فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وبيومي فؤاد وريم مصطفى. وأيضا مسلسل "بنون" بطولة هاني عادل، محمود حجازي وآخرين.