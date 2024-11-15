"جريئة".. سلمى أبوضيف تنشر صورا لها من جزر المالديف

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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها خلال استمتاعها بإجازتها التي تقضيها بجزر المالديف.

ونشرت سلمى، الصور الذي ظهرت فيها بحملها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حياة جوز الهند".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "شكلك زي القمر" ، "حليانة بالحمل" ، "ما شاء الله إيه المكان الجميل ده"، "ربنا يسعدك" ، "جميلة" ، "تحفة" ، "صباح العسل"، "ما شاء الله"، "تقومي بالسلامة يا رب".

يذكر أن، سلمى أبو ضيف احتفلت بحفل زفافها في يونيو الماضي، على شاب من خارج الوسط الفني يدعى إدريس عبدالعزيز.