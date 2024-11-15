"جريئة".. سلمى أبوضيف تنشر صورا لها من جزر المالديف
01:09 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
كتب- هاني صابر:
شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها خلال استمتاعها بإجازتها التي تقضيها بجزر المالديف.
ونشرت سلمى، الصور الذي ظهرت فيها بحملها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حياة جوز الهند".
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "شكلك زي القمر" ، "حليانة بالحمل" ، "ما شاء الله إيه المكان الجميل ده"، "ربنا يسعدك" ، "جميلة" ، "تحفة" ، "صباح العسل"، "ما شاء الله"، "تقومي بالسلامة يا رب".
يذكر أن، سلمى أبو ضيف احتفلت بحفل زفافها في يونيو الماضي، على شاب من خارج الوسط الفني يدعى إدريس عبدالعزيز.
فيديو قد يعجبك: