اليوم.. عرض "أسد الصحراء" ضمن أفلام الـ4K في مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- منى الموجي:

يعرض اليوم الجمعة 15 نوفمبر، فيلم "أسد الصحراء - عمر المختار"، ضمن أفلام الـ4K التابع لقسم كلاسكيات القاهرة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "أسد الصحراء" روائي وإنتاج مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا، وتدور أحداثه في عام 1929، عندما عيّن الديكتاتور الفاشي الإيطالي بينيتو موسوليني الجنرال رودولفو غراتسياني حاكمًا استعماريًا على ليبيا، وأمره بالقضاء على جميع أشكال المقاومة من الوطنيين الليبيين بقيادة قائد الثوار عمر المختار.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته ١٧٣ دقيقة، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج مصطفى العقاد.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".