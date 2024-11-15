وفاة شقيق الفنان الراحل خالد صالح

كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة هنادي مهنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن وفاة عم زوجها وشقيق الفنان القدير الراحل خالد صالح.

وكتبت هنادي، عبر حسابها على فيسبوك: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله الغالي محمود سيد محمود صالح، عم أحمد خالد صالح، اللهم أغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك، نسألكم الدعاء، وإنا لله وإنا اليه راجعون".

يذكر أن، الفنان القدير خالد صالح رحل عن عالمنا في سبتمبر 2014 عن عمر يناهز الـ 50 عاما بعد تدهور حالته الصحية إثر إجرائه عملية جراحية في القلب بمركز الجراح المصري مجدي يعقوب في محافظة أسوان.