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"أمسية لا تُنسى".. يوسف الشريف يشيد بعرض أزياء إيلي صعب في الرياض

11:00 ص الجمعة 15 نوفمبر 2024
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    يوسف الشريف في عرض أزياء إيلي صعب
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    يوسف الشريف
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كتب - معتز عباس:

أعرب الفنان يوسف الشريف، عن سعادته بالمشاركة في عرض مصمم الأزياء إيلي صعب العالمي الذي أقيم في الرياض، وسط تواجد مجموعة من أبرز وألمع النجوم من مختلف أنحاء العالم، بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشر يوسف، مجموعة صور له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "‎أمسية لا تُنسى في ١٠٠١ موسم من إيلي صعب، في الرياض".

وشهد عرض إيلي صعب العالمي حضور عدد كبير من ألمع الأسماء في عالم الموضة والأزياء، إلى جانب تواجد عدد من أبرز نجوم الفن والغناء في الوطن العربي والعالم أبرزهم الفنان أحمد حلمي، النجمة يسرا، الفنانة صبا مبارك، الفنانة درة، النجمة إسعاد يونس، الفنان باسل خياط، الفنانة نانسي عجرم، المغنية العالمية جينيفر لوبيز، المغنية الفرنسية سيلين ديون، والمغنية الكوبية- الأمريكية كاميلا كابيو.

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