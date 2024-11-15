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حدث بالفن| انسحاب فنان من مسلسل رمضاني وتصريحات أحمد عز ورد رانيا يوسف على ملابسها الجريئة

12:29 ص الجمعة 15 نوفمبر 2024
حدث بالفن| انسحاب فنان من مسلسل رمضاني وتصريحات أحمد عز ورد رانيا يوسف على ملابسها الجريئة

النشرة الفنية

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إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ جينيفر لوبيز وسيلين ديون في عرض أزياء إيلي صعب، أول تعليق من يسري نصر الله بعد تكريمه في القاهرة السينمائي، المنتج عبد الله أبو الفتوح يعلن عن بدء تصوير مسلسل "أشغال شقة 2"، طه دسوقي يعلن انتهاء تصوير مسلسل "موضوع عائلي 3"، إسلام إبراهيم يعلن انسحابه من مسلسل في رمضان 2025، طرح الإعلان الرسمي لفيلم الحريفة 2 الريمونتادا، وغيرها من الأخبار.

حدث بالفن انسحاب فنان من مسلسل رمضاني جينيفر لوبيز عرض أزياء إيلي صعب يسري نصر الله أحمد عز فيلم الملحد المنتج عبد الله أبو الفتوح طه دسوقي فيلم الحريفة 2 إسلام إبراهيم رانيا يوسف عمرو دياب يتصدر التريند

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