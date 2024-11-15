أول تعليق من حسين الجسمي بعد وفاة شقيقه

كتب - معتز عباس:

توفي منذ قليل، جمال الجسمي شقيق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والإعلامي صالح الجسمي.

ونشر الجسمي صورة لشقيقه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وكتب: "فراقك صعب".

وكان الفنان الإماراتي حبيب غلوم العطار، أعلن وفاة جمال الجسمي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأخ والزميل جمال الجسمي في ذمة الله شقيق كل من الفنان الكبير حسين الجسمي والاعلامي صالح الجسمي والملحن فهد الجسمي".

وأضاف: "الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله ومحبينه خالص التعازي للأسرة الكريمة وللأسرة الفنية في الإمارات، إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن المطرب الإماراتي حسين الجسمي أحيا حفلا غنائيا ضخما، وسط الأهرامات بمنطقة الصوت والضوء، الفترة الماضية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام والشخصيات العامة.

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