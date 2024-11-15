إقبال جماهيري كبير على فيلم توم هانكس "Here" بمهرجان القاهرة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

شهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، توافد جماهيري كبير على الأفلام المشاركة في مسابقاته المختلفة، أبرزها أحدث أفلام النجم العالمي توم هانكس "Here" الذي يعرض مساء الخميس، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة.

وحرص عدد كبير من محبي السينما على حضور العرض العالمي الأول للفيلم في الشرق الأوسط ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الذي افتتحت فعالياته أمس الأربعاء بحضور عدد كبير من ألمع النجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء الوطن العربي.

فيلم "Here" تدور أحداثه في إطار درامي، حول عدد من العائلات التي يربطها مكان واحد يقطنون فيه، حيث تنتقل القصة عبر الأجيال، موثقة أكثر التجارب الإنسانية ارتباطًا.

والفيلم يعد بمثابة عودة الثلاثي وهم المخرج روبرت زيميكس، والنجم توم هانكس، والممثلة روبن رايت بعد سنوات من عرض فيلم "Forrest Gump" عام 1994 وفاز بـ 6 جوائز أوسكار هم أبرزها "أفضل ممثل في دور رئيسي"، "أفضل مخرج"، و"أفضل فيلم في العام".

يذكر أن، توم هانكس يشارك ببطولة فيلم الأكشن والجريمة "The Phoenician Scheme" الذي يعيد خلاله التعاون مع المخرج العالمي ويس أندرسون بعدما تعاونا سويًا بفيلم "Asteroid City" عام 2023، ومن المقرر عرض فيلمه الجديد بحلول عام 2025.

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