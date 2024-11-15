نانسي عجرم تنشر صورة مع سيلين ديون وجينفر لوبيز وتعلق: "لحظة خالدة"

كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن سعادتها بالمشاركة في عرض مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، الذي أقيم في الرياض، بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت نانسي، صورة جمعتها مع عدد من المغنيين العالميين وهم جينيفر لوبيز، وسيلين ديون، وكاميلا كابيو، وعلقت: "مشاركة لحظة خالدة".

وأحيت نانسي عجرم، مؤخرًا حفلًا غنائيًا في منطقة التجمع الخامس، وشاركها الحفل المطرب الشعبي رضا البحراوي، وقدمت "نانسي" باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل الحضور من جمهورها ومحبيها، وأشعلت مسرح الحفل بعدد من أغانيها منها "حبك سفاح، يا طبطب، ما تيجي هنا، أنت ايه، اه ونص، الدنيا حلوة، أنا مصري".

وطرحت اللبنانية نانسي عجرم مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل عنوان "من نظرة" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان زياد جمال، توزيع باسم رزق، والكليب من إخراج سمير سرياني.

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