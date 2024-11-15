المخرج الأمريكي تود هاينز رئيسًا للجنة التحكيم الدولية في مهرجان برلين السينمائي

كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي، عن تولي المخرج الأمريكي تود هاينز مهام رئاسة لجنة التحكيم الدولية بدورة المهرجان الـ 75 والمقرر إقامتها في الفترة من 13- 23 فبراير 2025.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان برلين بيانًا على "فيسبوك"، حول قرار اختيار المخرج الأمريكي رئيسًا للجنة التحكيم، وعلقت: "خبر عظيم، يسعدنا أن نعلن أن تود هاينز المخرج والكاتب والمنتج اللامع وراء أعمال شهيرة مثل (Carol)، والفيلم المرشح لجائزة الأوسكار (Far from Heaven) و(Velvet Goldmine) سيكون رئيسًا للجنة التحكيم الدولية في مهرجان برلين السينمائي الدولي الـ 75".

كما تضمن البيان كلمة لمدير المهرجان تريشيا تاتل، وقالت: "منذ أن فاز فيلمه الأول (Poison) بجائزة (Teddy) عام 1991، تابع المهرجان صناعة أفلامه وأحبها، لقد كان هاينز واحدًا من أكثر الأصوات جرأة وتميزًا في صناعة الأفلام في السينما الأمريكية، وكان محبوبًا لحساسيته الكبيرة في استكشاف العوالم الداخلية للغرباء والنساء، وتحقيقاته الرائعة في النوع الاجتماعي والهوية".

وأضافت: "مع مسيرة مهنية تمتد لما يقرب من 40 عامًا وقائمة رائعة من المتعاونين، من جوليان مور وكيت بلانشيت، إلى إيوان ماكجريجور وناتالي بورتمان، نتطلع إلى أن يقود هاينز لجنة التحكيم الدولية لدينا للاحتفال بالأفضل في السينما العالمية".

وأقيمت الدورة الـ 74 من مهرجان برلين السينمائي في شهر فبراير الماضي، وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم، وترأست لجنة التحكيم وقتها الممثلة والمنتجة الكينية لوبيتا نيونجو.

ويعتبر مهرجان برلين السينمائي الدولي أحد أهم المحافل السينمائية في العالم ويقوم بعرض عدد كبير من الأفلام السينمائية لأبرز نجوم وصناع السينما حول العالم والتي من خلالها يتم تسليط الضوء عليهم بالشكل الأمثل.

يذكر أن مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ 75 ستقام في الفترة من 13- 23 فبراير 2025.

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