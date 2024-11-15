إسلام إبراهيم عن إنتصار: "ممثلة محصلتش ولا هتحصل"

كتب- مروان الطيب:

أشاد الفنان إسلام إبراهيم، بالفنانة إنتصار بعدما تعاونا سويًا بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وحل إسلام إبراهيم ضيفًا على برنامج "الراديو بيضحك" الذي يبث عبر "الراديو 9090" وتحدث خلاله عن علاقته بنجوم الوسط الفني، ومشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب كواليس وأسرار كشف عنها لأول مرة.

وعن تعاونه مع الفنانة إنتصار، قال: "إنتصار دي ممثلة محصلتش ولا هتحصل، وبشوف أنها مش واخدة حقها، مين عندنا يعرف يعمل تراجيديا بالصدق ده، والكوميديا بخفة الدم الرهيبة دي، المفروض تكون في حتة تانية خالص على مستوى موهبتها دي".

وكانت آخر مشاركات الفنان إسلام إبراهيم بمسلسل "تيتة زوزو" بطولة النجمة إسعاد يونس، ومسلسل "مطعم الحبايب" بطولة الفنان أحمد مالك، إلى جانب مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وسط نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ولفت الأنظار لموهبته نظرًا لابتعاده عن الكوميديا وتقديمه شخصية مغايرة تمامًا عن ما اعتاد الجمهور منه خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضا:

المنتج عبد الله أبو الفتوح يعلن عن بدء تصوير مسلسل "أشغال شقة 2"

"المغامرة لسه مخلصتش".. أول تعليق من يسري نصر الله بعد تكريمه في القاهرة السينمائي