بسنت شوقي بفستان قصير وجوري بكر أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

إقبال جماهيري كبير على فيلم توم هانكس "Here" بمهرجان القاهرة السينمائي

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بسنت شوقي

ظهرت الفنانة بسنت شوقي بفستان قصير باللون الأحمر، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

غادة طلعت

خطفت الفنانة غادة طلعت، الأنظار إليها من خلال ظهورها بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة" مرتدية فستان قصير باللون الأسود.

جيلان علاء

نشرت الفنانة جيلان علاء، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام، وظهرت بمكياج هادئ أبرز ملامحها.

نهال عنبر

شاركت الفنانة نهال عنبر، متابعيها أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صباح الرضا والتفائل، وقت الصبح كله بركة وخير".

نداء شرارة

ظهرت الفنانة نداء شرارة، بإطلالة كاجوال، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

رانيا فريد شوقي

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، متابعيها أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صباح الخير يا حلوين".

رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، صورًا لها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45.

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر، متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون الأسود.

هدى المفتي

الفنانة هدى المفتي، شاركت متابعيها صورًا لها من عرض مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب في الرياض، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون الأخضر.

حمزة نمرة

ظهر الفنان حمزة نمرة، أمام البحر في صورة نشرها عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "لسه فيه أماكن تتراح، بس هل هنروح سوا؟".