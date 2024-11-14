فنانة تثير الجدل بتصريحاتها بسبب "تيك توك": "لن أهين نفسي ولا أسمح لحد يغلط فيا"

كتب- مروان الطيب:

تحدثت الفنانة تغريد فهمي، عن عدم اقتناعها بتطبيق "تيك توك" وتحدياته، وعن عدم خوضها مثل هذه التجربة حتى لو بحاجة إلى المال.

وحلت تغريد فهمي، ضيفة ببرنامج "قعدة ستات" تقديم مروة صبري، ويعرض على قناة "ألفا اليوم".

وعن إمكانية دخولها تحديات التيك توك، قالت تغريد: "إيه التعب والشقى إني قاعدة فول ميك أب وجمبي مزيكا، إيه التعب والشقى هنا، الشقى يبصوا للناس اللي بتطلع على سقالات واللي بتقف في الشمس 24 ساعة هو ده الشقى، إنما شقى وأنا قاعدة وبغني وبطبل إزاي شقى ده؟، وأرفض أطلع على تيك توك حتى لو اتعرض عليا مبلغ كبير، لأني بصراحة مش هقدر أعمل ده حتى لو محتاجة الفلوس وأنا نفسي عزيزة عندي بالدنيا، أنا لن أهين نفسي ولا أسمح لحد يغلط فيا".

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يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة تغريد فهمي كانت بمسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، ومسلسل "قلع الحجر" بطولة النجمة سوسن بدر وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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