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وفاة جمال الجسمي شقيق الفنان الإماراتي حسين الجسمي

11:14 م الخميس 14 نوفمبر 2024
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    حبيب غلوم العطار على موقع فيسبوك
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    حبيب غلوم عبر موقع فيسبوك
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كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان الإماراتي حبيب غلوم العطار، وفاة جمال الجسمي شقيق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والإعلامي صالح الجسمي.

وكتب حبيب غلوم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأخ والزميل جمال الجسمي في ذمة الله شقيق كل من الفنان الكبير حسين الجسمي والاعلامي صالح الجسمي والملحن فهد الجسمي".

وأضاف: "الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله ومحبينه خالص التعازي للأسرة الكريمة وللأسرة الفنية في الإمارات، إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن المطرب الإماراتي حسين الجسمي أحيا حفلا غنائيا ضخما، وسط الأهرامات بمنطقة الصوت والضوء، الفترة الماضية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام والشخصيات العامة.

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وفاة جمال الجسمي جمال الجسمي حسين الجسمي وفاة شقيق حسين الجسمي حبيب غلوم العطار
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