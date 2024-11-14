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نفاذ 80 % من تذاكر حفل تامر حسني في الكويت خلال 30 دقيقة

11:07 م الخميس 14 نوفمبر 2024

بوستر حفل تامر حسني بالكويت

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كتب - هاني صابر:

أعلنت"باشا جروب" المنتجة والمنظمة لحفل النجم تامر حسني والمطرب اللبناني آدم في الكويت عن نفاذ 80% من التذاكر خلال 30 دقيقة فقط من طرحها.

ومن المقرر أن يطل "تامر وآدم" على الجمهور الكويتي يوم 12 ديسمبر المقبل في حفل استثنائي بقاعة آرينا الكويت.

وفي هذا الصدد، قال المنتج حسين موسى: "ليلة تامر حسني وآدم ستكون علامة فارقة، وسيشهد مسرح الأرينا حدثا فنيا ضخما بتصاميم وتجهيزات عالمية تعكس واجهة الكويت الثقافية والفنية وتبرز مكانة وتاريخ نجومنا أمام العالم".

وأضاف: "ونسعى لتحضير هذا الحفل ليكون هدية للجمهور وعلامة فارقة في قطاع الترفيه بدولة الكويت".

حفل تامر حسني بالكويت

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