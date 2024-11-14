نجوى فؤاد عن قلة مشاركتها بالأعمال الفنية: "المنتجين فاكرين إني رحلت"

كتب- مروان الطيب:

تحدثت الفنانة نجوى فؤاد، عن سبب عدم الاستعانة بها بأي أعمال فنية خلال الفترة الماضية، وعدم التواصل معها من قبل العديد من شركات الإنتاج، مشيرة إلى أنها كانت مقربة لعدد من الفنانين الذين رحلوا عن دنيانا منهم الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز وغيرهم.

وعن عدم مشاركتها بأي أعمال فنية خلال الفترة الماضية قالت "نجوى" ببرنامج "قعدة ستات" تقديم مروة صبري: "بقعد أعيط ساعات لوحدي، وحتى الشركات الجديدة في الإنتاج، معرفش كأنهم وصلهم خبر إني رحلت، أنا هرحل إن شاء الله في يوم من الأيام، إنما أنا موجودة، فين انتوا؟.. انتوا فين؟".

وأضافت: "وأنا مش من النوع اللي بيختلط بالشلل والحاجات دي، أنا كنت مختلطة بس بالله يرحمهم سمير ودلال ورجاء الجداوي، وكان ليا شلة معينة، فقدتهم الله يرحمهم، وبفضل ألف في البيت لوحدي، وعندي بنتين كويسين سكرتارية بتوعي وشايلين البيت، وبرضوا عندهم ولاد مش متفرغين ليا 100%، وبتصعب عليا نفسي أوي".

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يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة نجوى فؤاد كانت بمسلسل "تلت التلاتة" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

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