جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة السينمائي

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة جيهان الشماشرجي متابعيها، أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، على هامش مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

ونشرت جيهان مجموعة صور لها، قبل الظهور على "ريد كاربت" المهرجان، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وانطلق المهرجان، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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